شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يجدد دوافع لاعبي الأهلي قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق الأحمر خلال اليومين الماضيين، لحثهم على تقديم مستويات قوية واستعادة الانتصارات فى المباريات المقبلة، والتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري، رغم اتساع الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط، تحسبا لأى متغيرات فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وشدد سواريز للاعبي الأهلي على ضرورة تقديم أفضل مستوى والعودة للروح القتالية التى افتقدها الفريق الفترة الأخيرة، مؤكدا ثقته فى كل اللاعبين وأن ما يمر به الأهلي مجرد هزة طبيعية بسبب ضغط المباريات وتوالى المواسم، والتأكيد على أن المجموعة الحالية قادرة على استعادة ثقة الجماهير فيهم واسعادهم مجددا كما فعلوها في المواسم السابقة.

ويعكف المدير الفني للأهلي على تجديد دوافع لاعبيه من أجل الاستمرار في المنافسة على درع الدوري وعدم فقدان الأمل فى المنافسة، لاسيما بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب، وحث لاعبيه على تقديم مستويات قوية بدءا من مباراة فاركو غدا ضمن منافسات الدوري، من أجل مصالحة جماهيرهم غير الراضية عن الأداء في الفترة الأخيرة.