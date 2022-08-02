شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا يعود من البرتغال اليوم لبدء مهام عمله مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة اليوم ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.