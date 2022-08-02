شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة فاركو غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي ينوى الاعتماد عليه مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز، على وضع خطة المباراة وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها فى مباراة الغد، بعد دراسة فريق فاركو من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة به من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، وأسلوبه في وضعية الدفاع وكذلك في وضعية الهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة والتعليمات الخاصة بها.

وقرر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تخصيص جزء من تدريبات الفريق اليومين المقبلين لعقد جلسات خاصة مع لاعبي كل مركز على حدة، لتوجيه بعض التعليمات الخاصة.

وينوى سواريز التحدث مع لاعبي كل مركز فى الفريق بخصوص عدة أمور فنية تتعلق بمهام كل لاعب، والدور المطلوب منه هجومياً ودفاعياً، بجانب شرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وكيفية تفاديها الفترة المقبلة.

ويرغب المدرب البرتغالي فى الوصول بمستوى لاعبي الأهلي للحد الذى يؤهلهم لعلاج الأخطاء الأخيرة وتحقيق أهداء الفريق من خلال الانتصارات.