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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسعى تشيلسي الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، وفوزه في سباق التعاقد مع أحد المواهب الصاعدة.

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشيلسي يحاول التعاقد مع المهاجم الشاب إندريك فيليبي، لاعب بالميراس البرازيلي، وهو أحد أبرز اللاعبين الذين كان برشلونة يراقبهم في الفترة الأخيرة.



وكانت عدة تقارير صحفية كشفت منذ فترة عن وجود إندريك في دائرة اهتمامات برشلونة وغريمه ريال مدريد، بعد تألقه مع بالميراس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يجهز عرضا ماليا ضخما للتعاقد مع إندريك (16 عاما)، حيث يسعى لإغراء عائلته من أجل الموافقة على انضمامه إلى "البلوز".



وفي حالة نجاح تشيلسي في التعاقد مع إندريك، لن يتمكن موهبة بالميراس من تمثيل النادي الإنجليزي قبل بلوغه سن 18 عاما، بسبب القوانين في بريطانيا، وفي هذه الحالة ستتم إعارته إلى ناد آخر في أوروبا.



ويأتي اهتمام تشيلسي بضم إندريك بعدما خسر 5 معارك أمام برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح النادي الكتالوني في ضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، بعدما كانوا جميعا ضمن أهداف "البلوز".

كذلك تعاقد برشلونة مع أندرياس كريستنسن في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع تشيلسي، علما بأن النادي اللندني كان يسعى لتجديد عقده.

وكان تشيلسي مهتما بضم عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، مستغلا انتهاء عقده مع النادي، غير أن اللاعب الفرنسي فضل توقيع عقد جديد مع البارسا.

يواصل برشلونة الإسباني، عملية الإصلاح المالي داخل الفريق، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، لانتشال النادي من أزمة الديون.

وأعلن لابورتا رئيس برشلونة، االإثنين، أن النادي باع 25% من شركة الإنتاج السمعي والبصري الخاصة به لشركة سوسيوس للخدمات الرقمية، مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في الوقت الذي يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.



وقال لابورتا في مؤتمر صحفي، لتقديم الوافد الجديد جول كوندي، القادم من إشبيلية إن شركة سوسيوس ستكون الشريك التقني لبرشلونة بموجب هذه الاتفاقية.

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وتأتي الصفقة بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15 في المئة أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة سيكس ستريت الأمريكية مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25 في المئة.

وتعاقد برشلونة مع رافينيا جناح البرازيل من ليدز يونايتد والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعد أن اشترت سيكس ستريت الحصة الأولى البالغة 10٪.

وقال لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين 2003 و2010، في أغسطس/ آب 2021 إن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو، منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق برشلونة على بيع حصة من قسم التراخيص والتسويق، والتنازل عما 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني.

ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع شركة سبوتيفاي، في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو، ووافق على خطط مالية في ديسمبر/كانون الأول لتجديد ملعب كامب نو.

عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني الجديد لمدينة ميونخ الألمانية في رحلة غير متوقعة عقب انتهاء معسكر فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ليفاندوفسكي فشل في تسجيل أي هدف مع برشلونة خلال 3 مشاركات ودية ضد ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأمريكي رغم تسجيل البارسا 5 أهداف في المباريات الثلاث وتحقيق انتصارين وتعادل، ليسجل انطلاقة خافتة على عكس المتوقع مع الفريق الكتالوني.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن ليفاندوفسكي تخلف عن طائرة برشلونة المتجهة إلى إسبانيا عقب نهاية معسكر الولايات المتحدة الأمريكية واستقل طائرة خاصة إلى مدينة ميونخ.

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وأوضح التقرير الإسباني أن ليفاندوفسكي سافر لميونخ في رحلة تستمر لبضعة أيام، لجمع بعض المتعلقات الشخصية من المدينة الألمانية قبل الاستقرار في برشلونة.



وكان ليفاندوفسكي ترك بايرن ميونخ بعد 8 سنوات قضاها في مدينة الجنوب الألماني، حيث حدث انتقاله إلى برشلونة بشكل سريع مما منعه من جمع كل متعلقاته الشخصية بشكل كامل قبل الانتقال لكامب نو.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، منح لاعبي فريقه 4 أيام إجازة عقب الجولة الأمريكية، حيث يعود البارسا للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع فريق بوماس أونام المكسيكي في كأس خوان جامبر، قبل أن يبدأ موسمه رسميًا ضد رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس/ آب الحالي في الدوري الإسباني.