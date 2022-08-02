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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثبتت الأشعة التي أجراها الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها فى مواجهة إيسترن كومبانى وتسببت فى غيابه عن مباراتى إنبى وطلائع الجيش الماضيتين.

ماذا أثبتت الأشعة التي أجراها الأنجولى مابولولو؟

وبات الأنجولى مابولولو جاهزًا لقيادة الخط الأمامى لزعيم الثغر فى مباراة الأهلى القادمة المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتبقى قرار الدفع بـ مابولولو فى التشكيلة الأساسية للاتحاد السكندرى يرجع إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق إذا ما رأى جاهزية لخوض المباراة وقدرته على اللعب أساسيا، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة لاحقته أكثر من مرة ويخشى العمدة من تجددها مرة أخرى لا سيما أنه يحتاج لجهوده في المباريات المتبقية والحاسمة من الدورى.

ويحتل مابولولو وصافة ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا وبالتساوى مع مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة وخلف أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك والمتصدر برصيد 13 هدفا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش أمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا استعداداته الليلة لمواجهة الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة مباراة فريقه التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

وعكف نونو الميدا على دراسة مباريات النادى الأهلى وأحدثها مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته بالدوري.

ويتطلع فاركو لاستعادة الانتصارات في مباراة الأهلى بعد الخسارة التي تلقاها من طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 17.

يستعيد فريق فاركو، جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.

واصل الزمالك، حامل لقب الدوري المصري، انتصاراته بتحقيق فوز عريض على حساب بيراميدز بنتيجة 3-0، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ28.

وحقق الزمالك فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بيراميدز بفارق سبع نقاط.



كما استغل الفارس الأبيض تعثر الأهلي بسقوطه في فخ التعادل مع المقاولون العرب، ليبتعد عن غريمه صاحب المركز الثالث بفارق 11 نقطة، لكن الأحمر يتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ترتيب الدوري المصري بعد 28 جولة

الزمالك - 66 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 55 نقطة (لعب مباراتين أقل)

واقترب الزمالك أكثر نحو التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث يتبقى لبطل الثنائية في الموسم الماضي 6 مباريات،يحتاج إلى حصد 14 نقطة من أصل 18 لحسم تتويجه بطلا للمسابقة رسميا.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري



وسيلتقي الزمالك أمام كل من الجونة، مصر المقاصة، فاركو، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني.

وبالتالي إذا واصل الزمالك بقيادة مدربه جيسوالدو فيريرا سلسلة انتصاراته في المباريات المقبلة، سيكون موعد تتويجه رسميا بالدوري أمام المصري البورسعيدي في الجولة الـ33 قبل الأخيرة يوم 26 أغسطس الجاري.

وفي حالة تعثَّر الأهلي في أي من مبارياته الثمانية المقبلة، سيقرب الزمالك أكثر من تحقيق لقب الدوري.