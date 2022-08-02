شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة بيراميدز ويبدأ التفكير فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت بالأمس بالجولة الـ28 للدورى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الجونة بالبحر الأحمر بالجولة الـ29 والتى من المقرر أن تقام الجمعة المقبل ومن المتوقع أن تكون صعبة نظرا لموقف المنافس الصعب بجدول الترتيب ومحاولاته للهروب من مؤخرة جدول الترتيب.

ويخشى فيريرا من لقاء الفرق التى تصارع من أجل البقاء فى ظل احتدام المنافسة بين أكثر من نادى في نهاية الدورى، بعد اشتعال المنافسة على البقاء بين أكثر من نادٍ، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها إيسترن كومبانى وتحقيقه للفوز في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا بهدف مقابل للاشئ وارتفاع رصيده إلى 27 نقطة ، بالإضافة لوجود طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلى وهو ما يصعب من اللقاء خاصة وأن المدير الفني يجيد اللعب أمام الكبار بالإضافة لخطته الدفاعية التي يعتمد عليها في كافة المباريات.