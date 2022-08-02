شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى اليوم لمصابى الأهلي لتحديد موقفهم من مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي للأهلي اختبارا طبيا لأكثر من لاعب فى صفوف الفريق لتحديد موقفهم من اللحاق بقائمة مباراة فاركو غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري أو استمرار غيابهم، فى ظل معاناة الأهلي من غيابات كثيرة ضربت صفوفه فى المباريات الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

وهناك أكثر من لاعب لم يتحدد موقفهم من اللحاق بقائمة مباراة فاركو، مثل بيرسي تاو وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم، ويسابق الجهاز الفني الزمن لاستعادة أكثر من لاعب من المصابين لتعويض النقص العددى فى صفوفه، فى ظل غياب غياب فريق كامل عن الأهلي للإصابة.

وأبرز غيابات الأهلي كل من عمرو السولية وطاهر محمد ومحمد شريف وحسين الشحات وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل مانجا ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وصلاح محسن، بخلاف رحيل بدر بانون.

وقرر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تخصيص جزء من تدريبات الفريق اليومين المقبلين لعقد جلسات خاصة مع لاعبي كل مركز على حدة، لتوجيه بعض التعليمات الخاصة.

وينوى سواريز التحدث مع لاعبي كل مركز فى الفريق بخصوص عدة أمور فنية تتعلق بمهام كل لاعب، والدور المطلوب منه هجومياً ودفاعياً، بجانب شرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وكيفية تفاديها الفترة المقبلة.

ويرغب المدرب البرتغالي فى الوصول بمستوى لاعبي الأهلي للحد الذى يؤهلهم لعلاج الأخطاء الأخيرة وتحقيق أهداء الفريق من خلال الانتصارات.