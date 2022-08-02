شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الراحة فى الزمالك استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الـ29 للدورى، نظرا لضيق الوقت بين مباراتى بيراميدز والجونة، ولرغبة المدير الفني فى أداء اللاعبين التدريبات بكل قوة وزيادة التركيز فى ظل الصراع القوى على حصد لقب الدورى، والذى بات قريبا من أبناء القلعة البيضاء بعد الأداء الذى حققه الفريق خلال الفترة الماضية وحصوله على لقب كأس مصر من النسخة الماضية .

على صعيد آخر، يؤدى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى لقاء بيراميدز تدريبات تأهيلية فى الجيم لرفع الحمل البدنى نظراً لتلاحم المباريات، بالإضافة لعلاج المصابين والعائدين من الإصابة من أجل تأهيلهم للمباريات القادمة والتى يحتاج فيها المدير الفني لجميع اللاعبين.