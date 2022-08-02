شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه المقاولون العرب لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره فيوتشر فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

ويبحث فيوتشر تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبي، بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الماضية من الزمالك، في المقابل يدخل المقاولون المباراة بمعنويات كبيرة للهروب من منطقة الخطر في جدول الترتيب، خاصة بعد التعادل مع الأهلي سلبيا في آخر مباراة والتي يعتبرها لاعبو ذئاب الجبل بمثابة المكسب.

ويعود محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، لتدعيم صفوف فريقه أمام المقاولون، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، والتي كانت سبباً فى غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك والتي انتهت بخسارة فيوتشر بهدف نظيف، كما يعود أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب إلى دعم صفوف فريقه بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء في الدوري.