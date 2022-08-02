شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبى المصرى بنقاط الطلائع لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة حصد النقاط الثلاث خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لمصالحة جماهير بورسعيد، بعد التعادل مع إنبي فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

تلقى مسؤولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي، ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، مما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد على ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.

وعقب غلق باب الترشيح، تقدم كل من، وائل رمضان السيد بدوي، و ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، بطلب لسحب أوراق الترشيح وعدم خوض الانتخابات