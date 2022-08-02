شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمومية الاتحاد العربى للتايكوندو على هامش بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتايكوندو فى بلغاريا، والذى يقام على هامش منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين التى تستمر حتى 8 أغسطس الجارى. ويشهد الجمعية العمومية محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للعبة، ونائب رئيس الاتحاد العربى.

وحقق منتخب التايكوندو ميداليتين فى منافسات الناشئين عن طريق حبيبة وائل، ومحمد فوزى، بينما تنطلق منافسات الشباب اليوم الاثنين.

وتضم قائمة منتخب الشباب فى البطولة كلا من: أحمد خيرى، ومحمد هشام، وأدهم الأنوارى، ويوسف ياسر، ويحيى حسن، ويوسف الشرقاوى، ومعتز بالله عاصم، وأحمد هشام، ومحمود عادل، ومازن هشام، وعلى مستوى البنات تضم القائمة جنة جويلى، وملك سامى، وملك عبد العزيز، وملك ياسر، وليلى شريف، وسلمى إسلام، وحور عبد الكريم، ولجين فهمى، وزينب محمد بالإضافة إلى جنى خطاب.