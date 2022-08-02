شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا استعداداته الليلة لمواجهة الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة مباراة فريقه التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

وعكف نونو الميدا على دراسة مباريات النادى الأهلى وأحدثها مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته بالدوري.

ويتطلع فاركو لاستعادة الانتصارات في مباراة الأهلى بعد الخسارة التي تلقاها من طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17.

يستعيد فريق فاركو ، جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.