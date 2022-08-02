شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لشباب الملاكمة فى المركز الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة بالمركز الأوليمبي والتى تستمر حتى 6 أغسطس الجارى. وضمت قائمة لاعبى الفراعنة كلا من: أدهم على حسين و علاء طلعت وعبدالله سعيد وفارس فؤاد وأحمد عبدالحفيظ وأحمد محمد هيكل ومحمد حسام على ومحمد أحمد سعيد ومحمد مبروك ومحمود أحمد سالم وتميم محمد نعيم وعمر خالد مصطفي وحازم نادر قنديل.

ويجرى الكشف الطبى والأوزان اليوم، الثلاثاء، قبل خوض الأدوار التمهيدية بينما أقيمت مراسم القرعة واجتماع الحكام أمس الاثنين.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تنظيم دورة دولية للحكام و المدربين على هامش البطولة العربية. وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.