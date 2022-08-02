شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة المقاصة ويستعد لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو، المقرر لها السادسة والنصف مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوما قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

واستطاع الفريق أن يسير بخطي ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.