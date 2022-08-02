شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد فى مواجهة الهند ببطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لناشئات كرة اليد، فى العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، نظيره الهندى فى ختام الدورالأول ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا. وحصل منتخب مصر لناشئات كرة اليد على راحة من المباريات أمس الاثنين بعد الفوز على كازاخستان بنتيجة 39/21 فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا، ليضمن التأهل لدور الـ16 الأحد.

وتستضيف مقدونيا الشمالية بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 فى الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2022.

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو الجارى، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 .