شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين مصطفى عبده ومسئولى غزل المحلة قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، اجتماع مع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى، عقب الفوز على سموحة في بطولة الدورى المصرى الممتاز وقبل مواجهة فيوتشر بالجولة القادمة.

ويأتى اجتماع مصطفى عبده بمجلس الإدارة لمناقشة بعض الأمور داخل الفريق وللاستمرار في النتائج الإيجابية وحصد أكبر عدد من النقاط لضمان مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث من المقرر أن تقام على استاد السلام يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات.