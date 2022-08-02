شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ضربة جزاء الزمالك صحيحة.. وبيراميدز له ركلة لم تحتسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن ركلة جزاء الزمالك صحيحة، ولكن كان يجب أن تعاد، وبيراميدز كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

وقال سمير عثمان، في تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: ركلة جزاء الزمالك صحيحة، ولكن كان يجب أن تعاد بعد دخول لاعب الزمالك المنطقة أثناء التنفيذ والحكم كان أمام اللاعب.

وأضاف سمير عثمان: بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء في الكرة التي لامست يد حسام عبد المجيد لأن يده داخل جسمه، وبالتالي تقنية الفيديو لم تستغرق وقتا في رؤيتها.

وتابع سمير عثمان: بيراميدز له ركلة غير محتسبة بعد الشد الواضح من مدافع الزمالك لعلي جبر داخل المنطقة وكان يجب على حكم الفيديو أن يطالب الحكم برؤيتها.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

واقترب الزمالك بشكل قوي من الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.