شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يشترط اعتماد الجهة الإدارية لمشاركة الأكاديميات فى المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، اعتماد الجهة الإدارية للأكاديميات عن طريق مديرية الشباب والرياضة التابعة لكل محافظة من أجل المشاركة فى أى نشاط تنافسى تابع للاتحاد.

ولا يجوز مشاركة أى أكاديمية بأى محافظة فى أى نشاط رسمى إلا بعد اتخاذ كافة إجراءات الإشهار الرسمى.

من ناحية أخرى، اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناءً على تعليمات اللجنة الأولمبية.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وبلغت قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.