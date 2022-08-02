شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: وقف القيد أفضل شىء حدث للزمالك لأنه سبب ظهور نيمار ويوسف وعبدالمجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن وقف القيد أفضل شىء حدث للزمالك هذا الموسم؛ لأنه منح الفرصة لشباب الزمالك وكانوا نجوم المباراة التى جمعت الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته في الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قصة وقف القيد للزمالك ساهمت في ظهور لاعيبة صغيرة وكانوا نجوم الماتش زي نيمار وعبد المجيد ويوسف نبيه، ولولا وقف القيد لما رأينا هؤلاء اللاعبين يلعبون بهذا الشكل، وحسام عبد المجيد تطور جدا واختلف عن الموسم الماضي.

وأضاف حازم إمام: الزمالك رسخ مبدأ إن أي لاعب يعمل مشكلة يتعاقب ويشارك اللي بعده، ومفيش لاعب أكبر من الفريق، ومن الممكن أن نخسر مباراة ولكن لن تكون هناك مسامحة للمخطئ وأصبح لكل لاعب بديل، ويحسب لفيريرا ما يقدمه هؤلاء الشباب والثقة التي يتمتعون بها.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

اقترب الزمالك بشكل قوي من الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.