شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: سيناريو المباراة خدم الزمالك.. وبيراميدز محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى سابقا، أن سيناريو المباراة خدم الزمالك بتسجيل هدف مبكر أربك حسابات بيراميدز، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحاته في الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: سيناريو المباراة خدم الزمالك بتسجيله هدفا مبكرا وأربك حسابات بيراميدز، اللي طريقته بقت محفوظة وكل الأندية بقت عارفة بتلعب إزاي وجونياس كان بيغير مركز بمركز وفقد الإبداع.

وأضاف وليد صلاح الدين: بيراميدز لعب أفضل 20 دقيقة له من بداية الموسم، ولكن وقفة لاعبى الزمالك منعت تسجيل الأهداف مع تألق محمد عواد.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

اقترب الزمالك بشكل قوي من الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.