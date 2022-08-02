عماد النحاس يدرس إعادة عبد المنصف لحراسة مرمى الاتحاد السكندرى أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إعادة محمد عبد المنصف لحراسة عرين سيد البلد أمام الأهلى في المباراة القادمة، المقرر لها يوم 7 أغسطس الجاري على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويفضل النحاس قرار الدفع بـ"أوسة" أمام الأهلى لخبرته الكبيرة وقدرته على التعامل في المواجهات الصعبة، خصوصا أن منصف نجح في قيادة زعيم الثغر في الكثير من المباريات القوية، وكان على قدر المسئولية، فضلا عن أن المباريات القادمة لا تحتمل نزيف النقاط.

وغاب عبد المنصف عن المباريات الماضية للاتحاد السكندرى في الدورى العام، حيث خرج من قائمة بيراميدز والجونة وسيراميكا وجلس بديلا أمام إنبى وإيسترن كومبانى وطلائع الجيش وفاركو والمصرى ومصر المقاصة.

ودخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية، بعدما تخطي حارس زعيم الثغر كلا من: الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، والموسم المقبل سيكون الأول له مع الاتحاد السكندري والـ26 في تاريخه.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.