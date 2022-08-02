شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: خضنا لقاء بيراميدز بخطة واضحة ونستحق الفوز.. ونواجه تيار ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يستحق الفوز في مباراة الإثنين، على بيراميدز، موضحا أن الفريق الأفضل في الجماعية حقق الفوز.

وأشار المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الزمالك كانت لديه خطة واضحة للمباراة، وأن فريقه كان يعلم أهمية الفوز في مباراة بيراميدز، والفوز في باقي المباريات.

وأوضح فيريرا أن بيراميدز خاض المباراة بقوة، ولكن الزمالك نجح في تسجيل أهداف في الوقت المناسب، في حين لم يظهر المنافس بالشكل القوي في الشوط الثاني للقاء، والمباراة كانت مميزة للزمالك.

وقال فيريرا: "خضنا مباراة منذ ثلاثة أيام قبل لقاء بيراميدز ، وسنخوض لقاء أخر في الجونة بعد 3 أيام، واللاعبون لا يتحملون هذا الضغط، ونحن نتصدر المسابقة ويتبقى لنا 6 مباريات".

وأضاف: "خضنا 5 دقائق في المباراة بعشرة لاعبين بعد إصابة الونش وعدم معرفة موقفه من الاستمرار أم الخروج، وفي الشوط الثاني دفعنا بمحمد أشرف روقا بدلا من الونش وعاد محمد عبد الغني للدفاع".

وتابع فيريرا أنه دفع بتغييرات في الشوط الثاني لاستغلال المساحات في دفاعات بيراميدز، وهناك مجموعة من الشباب ظهروا بمستويات متميزة وسيكون لهم دور كبير مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح أن إمام عاشور لم يظهر حجم إمكانياته الكبيرة حتى الآن، واللاعب يحتاج لأن يفهم إمكانياته، وأن يعيد تنظيم نفسه ذهنية، مؤكدا أن اللاعب يمتلك قدرات بدنية جيدة ويجب ألايكون بعيدا عن منطقة الجزاء.

وأثنى فيريرا على مستوى سيد عبد الله نيمار، موضحا أن اللاعب يتطور ويقدم مستويات جيدة، ونسعى لاستغلال إمكانياته لصالح الفريق.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 66 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة المحلية