شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: روح الانتصارات سر تفوق لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن فوز فريق القلعة البيضاء على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في استاد القاهرة، يكشف عن الدوافع الكبيرة لدى اللاعبين لحصد البطولة رغم كل الظروف المعاكسة.

وقال الحاوى، في تصريحات لاستوديو ”الخليج 365” الذى يقدمه عمر الأيوبى في "تليفزيون الخليج 365": إن الزمالك بات يلعب بروح عالية ولا يفرق غياب أى لاعب مهما كانت مهارته؛ لأن الجميع لديه هدف واحد هو الفوز في كل المباريات لحصد درع الدورى، ولعل فوز الأبيض في 6 مباريات متتالية بينهم فوز بلقب كأس مصر يكشف عن مدى الروح التي تتغلب على الغيابات أو الظروف.

وأضاف نجم الزمالك سابقا، أن الونش خرج متأثرا بالإصابة ولم نشعر بتغيير في أداء الأبيض، وحتى غياب أشرف بن شرقى لم يظهر له أى تأثير رغم مدى قوة ومهارة بن شرقى؛ لأن الفريق بات يلعب بروح الفريق، لا يفرق مع الزمالك غياب لاعب أو اثنين.



حمادة عبد اللطيف فى تليفزيون الخليج 365

ورفض الحاوى ترديد أن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حسمت لصالح الأبيض، مؤكدا أن الدورى ما زال في الملعب؛ لأن هناك 6 مباريات متبقية بـ18 نقطة ممكن كل شيء يحدث في عالم الكرة، وما زالت الأمور ستُحسم في الجولات الأخيرة.