شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 2 – 8 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدوري المصري الممتاز مباراة واحدة اليوم الثلاثاء 2 – 8 – 2022، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة، والتي تختتم غدًا بمواجهة االمقاولون وفيوتشر، والمحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتنطلق منافسات الجولة المقبلة من الدوري والتي تحمل رقم 29الخميس المقبل بإقامة 3 مباريات قوية، حيث يواجه إيسترن كومباني المنتشي نظيره إنبي، فيما يلتقى سموحة نظيره سيراميكا، ويواجه المصري البورسعيدي طلائع الجيش.