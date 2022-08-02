اخبار الرياضه

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 2 – 8 - 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 – 8 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدوري المصري الممتاز مباراة واحدة اليوم الثلاثاء 2 – 8 – 2022، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة، والتي تختتم غدًا بمواجهة االمقاولون وفيوتشر، والمحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

وتنطلق منافسات الجولة المقبلة من الدوري والتي تحمل رقم 29الخميس المقبل بإقامة 3 مباريات قوية، حيث يواجه إيسترن كومباني المنتشي نظيره إنبي، فيما يلتقى سموحة نظيره سيراميكا، ويواجه المصري البورسعيدي طلائع الجيش.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا