شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الونش فقد الذاكرة بين الشوطين.. والدورى لم يُحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفوز على بيراميدز مهم جدا لوضع الفريق في جدول الدوري، ولكن هناك 6 مباريات متبقية والدوري لم يحسم بعد.

وقال أمير مرتضى، خلال لقاء بعد المباراة بقناة أون تايم سبورتس: "محمود الونش فقد الذاكرة بين الشوطين وهنطلع بيه على المستشفى وهنطمن عليه، وأنا بشكره وبشكر كل اللاعبين على الروح القتالية التي ظهرت في المباراة".

وأضاف أمير مرتضي: "الدوري ما زال في الملعب وبيراميدز والأهلي من الأندية الكبيرة تستطيع العودة في أي وقت، وهناك 6 مواجهات متبقية نحترم كل المنافسين فيها وأمامنا 18 نقطة نسعى للفوز بها".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

اقترب الزمالك بشكل قوي من الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.