شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الجونة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الجونة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والجونة

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجلها إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

غيابات الزمالك أمام الجونة

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة الجمعة المقبلة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.