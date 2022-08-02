أمير مرتضى: الفوز على بيراميدز يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات

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القاهرة - سامية سيد - أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه على بيراميدز مساء الإثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

قال أمير مرتضى منصور، في تصريحات عقب المباراة: "الفوز على منافس لنا على لقب الدوري يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات ويقربنا خطوة أكثر من حصد اللقب".

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك: "الدوري لم يحسم حتى الآن، هناك 6 مباريات متبقية بـ18 نقطة ونحترم جميع المنافسين".

وتابع أمير مرتضى: "إن الأهداف المبكرة لفريقه وضعنا تحت ضغط كبير، خاصة أن المنافس ليس لديه ما يخسره، وهاجم بشكل مكثف للتعويض".

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 66 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة المحلية.