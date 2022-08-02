شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فيريرا مميز فى حسم المواجهات مبكرا.. ويتعامل مع اللاعبين بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن فيريرا نجح في استغلال بداية المباراة الرائعة لحسم اللقاء لصالحه وحالة اللاعبين أكثر من رائعة، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات في الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: فيريرا يجيد جدا التعامل في أول نص ساعة من المباراة أمام المواجهات الكبيرة واستغل جدا الهدف الأول المبكر الذي سجله في رسم تكتيكه، ودائما بداياته بتكون قوية في كل المباريات والتركيز العالي اللي بيظهر على اللاعبين.

وأضاف أيمن يونس: فيريرا بيمنح اللاعبين الحرية في التحركات فتجد معظم اللاعبين بيتحركوا في كل مناطق الملعب، ويتعامل مع اللاعبين بشكل رائع كلهم بيحبوه ومحدش بيزعل، وشيكابالا نزل فى نهاية المباراة مبسوط ومركز.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

واقترب الزمالك بشكل قوي من الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.