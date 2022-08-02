شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لم نحسم الدورى ونسعى للتتويج بأقدامنا دون النظر لنتائج المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الدوري لم يحسم بعد، رغم الفوز على بيراميدز مساء الإثنين في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال أسامة نبيه في تصريحاته عقب المباراة: "نخوض جميع المباريات كمباريات كؤوس لا بديل فيها سوى الفوز".

وأضاف: "الفوز بمسابقة الدوري سيكون بأقدام لاعبي الزمالك دون النظر لنتائج المنافسين".

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.