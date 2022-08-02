شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومي: ندعم حمزة الجمل.. ولن نفرط في أي لاعب بالدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة يدعم حمزة الجمل والجهاز الفني للفريق بالكامل، مشيرا إلى أن الفريق بدأت نتائجه تتحسن في الفترة الحالية.

وقال الكومي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نسعى للحفاظ على كل اللاعبين بالفريق، ولن نفرط في أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الجديد".