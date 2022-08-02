شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: نتائج منتخبنا ببطولة العالم للخماسي الحديث أكثر من رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب المصري في بطولة العالم للخماسي الحديث، والتي استضافتها مصر بالإسكندرية.

وأكد العريان أن نتائج منتخبنا الوطني، وحصد لاعبينا لثلاث ميداليات ببطولة العالم، نتائج أكثر من رائعة، وأنه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث فخورين جدا بالنتائج التي جاءت أكثر من المتوقع.

وقال العريان: "أحرزنا ثلاث ميداليات وكنا حاضرين على منصات التتويج في معظم المنافسات ، وتألق لاعبينا صغار السن ، فمحمد الجندي وملك إسماعيل ما زالوا ناشئين، وملك ما زالت تلعب تحت 18 سنة وكونها تصل لأن تكون بين أفضل 18 لاعبة في العالم فهذه نتيجة ممتازة وخبرة كبيرة جدا، تنبئ ببطلة كبيرة في القادم، ومحمد الجندي نفس الشيء، فهو يسير بشكل جيد جدا وبخطى ثابتة".

وتابع رئيس اتحاد الخماسي: "أما سلمى أيمن فهي صاحبة اللقب الأوليمبي للشباب في بوينس إيرس، وتحقيقها المركز الخامس في بطولة العالم دليل على أنها تسير على الطريق الصحيح للهدف الأهم وهو أولمبياد باريس 2024، وإن شاء الله نصل بها إلى ميدالية أوليمبية".

وعن أحمد الجندي قال العريان: "أحمد الجندي كان رائعا، وتحقيقه المركز خامس بعد العودة من الإصابة وبعد 27 يوما فقط من التدريب في أول بطولة يشارك بها بعد الإصابة وأول مشاركة له بالنظام الجديد، نتيجة مبشرة أننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد في باريس".

وتحدث العريان عن باقي المنافسات الدولية المتبقية في موسم الخماسي الحديث قائلا: "موسم الاتحاد الدولي لم ينتهي بعد، فما زالت هناك أربع بطولات مهمة لمراحل سنية مختلفة هي: بطولة العالم للناشئين في بولندا، وبطولة العالم للشباب تحت 17 و19 سنة في إيطاليا، وبطولتي العالم لليزر -رن والبياثيل في البرتغال".

وأضاف العريان: "أما الموسم الجديد للاتحاد الدولي للعام القادم فسوف ينطلق من مصر وتحديدا ببطولة كأس العالم الافتتاحية لسلسلة كأس العالم".

واختتم العريان تصريحاته: "نحن رياضيون ونؤمن أن الرياضة تنافس ولا مجال للوعود بدون عمل جيد واستعداد يتناسب مع قوة وقيمة المنافسة، لذا فاتحاد الخماسي الحديث يعد المصريين بأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أكثر من ميدالية في أولمبياد باريس 2024".