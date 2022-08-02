شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما لمباراة المقاولون وفيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم هشام الفلال لإدارة مباراة اليوم بالأسبوع الـ28 بالدورى بين المقاولون العرب وفيوتشر، المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويضم الطاقم كلا من هشام الفلال حكم ساحة، واحمد صلاح مساعد أول، ومحمد مجدى سليمان مساعد ثان، وابراهيم محمد ابراهيم حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وهشام الدسوقى مساعد فيديو.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفا واستقبلت شباكهم 28.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعا شعار لا بديل عن الثلاث نقاط؛ بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر غدا، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون العرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.