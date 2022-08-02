شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر صرف 70 ألف جنيه مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تم صرف مكافأة قدرها 70 ألف جنيه لكل لاعب، عقب الفوز على بيراميدز في مباراة الإثنين، بمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أنه تم إيداع المستحقات في حساب اللاعبين، بعدما وعدهم بصرف مكافآت في حالة الفوز، مشيدا بأداء لاعبي الزمالك في مباراة بيراميدز، وقدموا عرضا مميزا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.