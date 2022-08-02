شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: أهداف شيكابالا دائما مختلفة.. وفيريرا مدرب عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بتحقيق الفريق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الكاس، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "جوسفالدو فيريرا مدرب عبقري، ويعرف جيدا كيفية الفوز في كل لقاء".

وأضاف: "أهداف شيكابالا دائما ما تكوت رائعة ونادرة، وهو لاعب يملك موهبة من الزمن الجميل"، مؤكدا أنه كان يتوقع فوز الفريق على حساب بيراميدز، مشيرا إلى أنه يثق في إمكانيات فيريرا ولاعبي الزمالك في المباريات الكبيرة.