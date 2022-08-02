أمير مرتضى منصور يوضح حجم إصابة محمود حمدي الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، تطورات إصابة مدافع الفريق محمود حمدي الونش، بعد خروجه قبل انطلاق الشوط الثاني لمواجهة الفريق أمام بيراميدز.

وفاز الزمالك بثلاثة أهدف مقابل لا شيء على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" محمود حمدي الونش فقد الذاكرة بين الشوطين وكان لابد أن يتم استبداله وتم نقله إلى احدى المستشفى بعد المباراة للاطمئنان عليه".

وأضاف: " أشكر جميع لاعبي الزمالك على الأداء والروح وطالبتهم بنسيان نتيجة المباراة والتركيز على اللقاء المقبل".

وتابع:" بيراميدز فريق يقدم موسم جيد ويملك قدرات كبيرة وكل مباراة نفوز بها تقربنا من الهدف الذي نسعى لتحقيقه وخاصة لو كان اللقاء أمام فريق يحاول ان يتخطانا في الجدول".

وأكمل:" حين نفوز على المنافس الأساسي لنا في الدوري يعطينا دفعة من أجل الاستمرار نحو هدفنا، وسنقاتل على كل مباراة وجميعها ستكون مثل مباريات الكأس بالنسبة لنا".

واستطرد:" تسجيل هدفين مبكرين للزمالك وضعنا تحت ضغط وجعل بيراميدز يلعب بشراسة وزاد من صعوبة المبارة علينا لأن الفريق الخصم لم يعد لديه ما يخسره".

وأتم تصريحاته:" الدوري لم يحسم بعد وما زال هناك 18 نقطة خلال 6 مباريات ونحترم كل المنافسين لأن لديهم القدرة على الرجوع للمنافسة مرة أخرة في أي وقت".