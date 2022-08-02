تعليق فيريرا على فوز الزمالك أمام بيراميدز بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر سلامة:

أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا بآداء لاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز في الدوري، مؤكدا على أحقية في الانتصار الكبير.

وفاز الزمالك بثلاثة أهدف مقابل لا شيء على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فوز مستحق لنادي الزمالك، كنا أقوى دفاعيا، وكان لدينا خطة لهذه المباراة والنتيجة جيدة ومرضية لنا".

وأضاف: "بيراميدز خاض المباراة بقوة وهو يمتلك فريق جيد، ونحن استطعنا في اللحظات المناسبة إحراز الأهداف، وفي الشوط الثاني لم يلعبوا بنفس الشكل، ونحن قمنا بالمطلوب وقمنا بتغييرات جيدة، وكانت مباراة مميزة، وكنا نعلم أهميتها وأهمية الفوز بها".

وأكمل: "جئنا من مباراة منذ ٣ أيام وبعدها مباراة في الجونة واللاعبين لا يتحملوا هذا الضغط نحن مستمرين في المركز الأول ومتبقي ٦ مباريات، لعبنا ٥ دقائق بعشر لاعبين بعد إصابة الونش وعدم معرفة موقفه من الاستمرار او الخروج، ومع ذلك نظمنا صفوفنا وعاد عبدالغني للدفاع وروقا في الوسط

وقمنا بعمل تغييرات من أجل استخدام المساحات في دفاع بيراميدز بعد التوتر الذي ظهروا عليه".

وأردف: "إمام عاشور مازال لم يظهر الحجم الحقيقي لامكانياته، ويمتلك الكثير ليوظفه داخل الملعب ويحتاج التغيير في التفكير، وعندما يعلم إمكانياته جيدا سيصل، لمستوى أعلى وأفضل، فهو لاعب مساحات طويلة ويمتلك إمكانيات بدنية كبيرة وينهي الهجمة بشكل جيد، وعودته للخلف يحرمنا من إمكانياته التي تظهر أمام المرمى".

واختتم: "سيد نيمار يقدم أداء جيد في مركزه ومن الأفضل عدم نقله إلى مركز آخر، ويمتلك وأهم مميزاته، أنه واضح وطموح وهذا سيساعده على الظهور بشكل أفضل ويستخدم مهاراته لصالح الفريق".