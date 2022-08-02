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منصور: قررت منح كل لاعب في الزمالك70 ألف جنيه بعد الفوز على بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على فوز فريقه أمام بيراميدز، بنتجية 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

وابتعد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الذي توقف رصيده عند النقطة 59 في المركز الثاني.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الشمس بعد المباراة:" مبروك للجماهير التي كان لها دور كبير ومبروك للجهاز الفني ومعاونيه التي لا أعرف اسمائهم حتى الآن".

وأضاف:" قبل المباراة بعثت رسالة للاعبي الزمالك وقولت لهم اسعدوا الملايين والمكافاة ستكون 70 الف جنيه في حالة الفوز على بيراميدز".

وتابع:" بالفعل المكافأة دخلت حسابات اللاعبين بعد صافرة نهاية المباراة ولاعبي الزمالك أبطال في ظل الظروف التي يمرون بها".

وأكمل: "اللاعبين لا يحتاجوا لتحفيز فهم رجال رغم الظروف التي يمر الفريق بها ".

وأتم:" سنوفر 30 حافلة لنقل جماهير نادي الزمالك إلى الجونة لمؤازرة الفريق في المباراة المقبلة له في الدوري".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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