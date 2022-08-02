تاكيس: الزمالك أهدر الكثير من الوقت.. وأضعنا فرص سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

علق اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، على هزيمته الكبيرة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شىء بالدوري.

وفاز الزمالك بثلاثة أهدف مقابل لا شىء على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للزمالك كل شئ بدأ وانتهى في الشوط الأول، قبل أن نتحدث عن خطورة الزمالك وجدنا أنفسنا خاسرين بهدفين، صنعنا أكثر من فرصة محققة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني لم نكن بأفضل شكل".

وأضاف تاكيس: "الكرة أحيانا تكون بهذا الشكل في بعض الأحيان لن تكون الكرة عادلة، في مباراة الإسماعيلي سجلنا هدف مبكر، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين خلال الست مباريات المقبلة، والمباريات المقبلة لن تكن سهلة على الجميع، وفيريرا مدرب فريق كبير، والأندية مثل الزمالك والأهلي لابد أن تعطي مثال لجميع الفرق".

وأكمل: "ما يميز هذه الفرق الكبيرة السلوك الخاص بهم، أنا أعلم فريقي كرة القدم ولا أعلمهم تدمير كرة القدم، رأينا اليوم الحارس يقع على الأرض أكثر من مرة، وفي مباراة البنك الأهلي فزنا بهدف ولم يحدث مثلما حدث اليوم، هذا أمر يرجع للمدير الفني، نحن أفضل دفاع في الدوري، ولكن في بعض الأحيان تكون الكرة غريبة وغير عادلة ولو رأينا الفرص التي اضعناها ستكون النتيجة غير عادلة".