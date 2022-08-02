مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي.. موعد انطلاق شركة الكرة.. وإعادة هيكلة لكافة اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن شركة الكرة في القلعة الحمراء ستبدأ علمها مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعدما كان مقررًا لها أن تنطلق في بداية يوليو الماضي.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المفترض -حسبما وصف- أن يتم إعادة هيكلة لجنة التخطيط وكافة اللجان داخل النادي بمجرد بدء شركة الكرة في الأهلي عملها بشكل رسمي.

وقال المصدر: "شركة الكرة في الأهلي كان مقررًا لها أن تبدأ عملها في يوليو الماضي، لكن الأمر تم تأجيله حتى مطلع سبتمبر القادم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود قرار بإلغاء لجنة الكرة في الأهلي بعد تكبد خزينة النادي لخسائر مالية كبيرة بسبب الصفقات التي تم إبرامها في الفترة الماضية.

وأكمل المصدر:"لم يتم إبلاغ لجنة التخطيط بأي قرار يخص إلغاءها حتى الآن".

واختتم: "مع بداية عمل شركة الكرة التي ستكون مسؤولة عن كل ما يخص كرة القدم في النادي، فمن المفترض أن يتم عمل إعادة هيكلة للجنة ولكل اللجان".