مران الأهلي.. اجتماع سواريش مع اللاعبين.. تدريبات منفردة للحراس.. وتأهيل المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الأهلي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل بدء المران شهدت الحديث عن مواجهة فاركو وصعوبتها وضرورة العودة للانتصارات من جديد بالمسابقة.

وقام سواريش بتقسيم الفريق إلي مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون وخاضوا مران استشفائي فقط في الجيم بهدف تقليل الحمل البدني لتجنب الإصابات بينما أدت المجموعة الباقية تدريبات بدنية قوية وبعض الجمل الفنية خاصة في الشق الهجومي.

وشارك في المران البدني والفني والذي أشرف عليه سواريش بنفسه كل من " بيرسي تاو ولويس ميكسيوني ومحمد هاني وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمود وحيد واحمد ياسر ريان ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد محمود واكرم توفيق ومحمود متولي وزياد طارق ومحمد عبدالمنعم ومحمد مجدي أفشه"، فيما أدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وواصل عمرو السولية ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا وصلاح محسن واحمد عبدالقادر وعمار حمدي برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات، فيما استقر ريكاردو سواريش على الدفع بمحمد هاني في الجبهة اليمني بديلاً لكريم فؤاد الذي يغيب عن مباراة فاركو بسبب الإنذار الثالث ورامي ربيعه أو محمود متولي في وسط الملعب بجوار اليو ديانج بديلاً لحمدي فتحي الذي يغيب لتراكم الإنذارات أيضاً.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أن يخوض مرانه الختامي غدًا ويدخل معسكرًا استعدادًا لمباراة فاركو.ش