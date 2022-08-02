الامارات | دراج فريق الإمارات أيوسو يحقق فوزه الاحترافي الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن دراج فريق الإمارات أيوسو يحقق فوزه الاحترافي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الإسباني خوان أيوسو (19 عاماً) من فريق الإمارات فوزه الأول في السباقات الاحترافية، إذ ظفر بالمركز الأول في سباق حلبة جيتكسو في مدينة بيلباو في إسبانيا، بعد أن تمكن من الوصول إلى خط النهاية ضمن المجموعة المتقدمة المكونة من أربعة دراجين، بمن فيهم أندريا بيكولو (درون هوبر-أندروني) الذي حل ثانياً، وفيلكو كيلدرمان (بورا-هانزغروي) الذي حل في المركز الثالث.

وتعليقاً على فوزه، قال أيوسو: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز! لا أكاد أصدق! أتوجه بالشكر إلى فريق الإمارات لدعمه لي وثقته بي. تعرضت لثقب في عجلة دراجتي مع وصولي إلى مسافة التسلق قبل الأخيرة في السباق، ولم أتمكن من اللحاق بالمجموعة المتقدمة على الفور، لكن سرعان ما تمكنت من التقدم وتقليص الفارق. وقبيل نهاية السباق، انطلقت بأقصى سرعتي بهدف تحقيق الفوز، وتمكنت أخيراً من اجتياز خط النهاية أولاً لأحرز بذلك فوزي الأول كدراج محترف، لذا فإنني سعيد جداً بهذه النتيجة».

كما حصل جورج بينيت من فريق الإمارات على المركز الثامن، وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجل فوزه الـ36 للموسم الجاري.

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