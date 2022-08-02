الامارات | كروكر يحقق لقبه الأول في جولة «دي بي وورلد» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن كروكر يحقق لقبه الأول في جولة «دي بي وورلد» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الأميركي شون كروكر (25 عاماً) بلقب بطولة هيرو المفتوحة الأسكتلندية، وهو أول ألقابه في جولة دي بي وورلد للغولف، ليحيي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي نوفمبر المقبل.

وانتظر اللاعب نحو خمس سنوات منذ احترافه اللعبة عام 2017، وخوض 107 بطولات قبل أن ينجح بحصد اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي وورلد، ويحصد 460 نقطة جعلته يتقدم 94 خطوة ليصبح بالمركز الـ39 في التصنيف العالمي الأسبوعي الصادر أمس لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء فوز كروكر بعد منافسة قوية مع الإنجليزي إيدي بيبيريل، ليحقق الأميركي 22 ضربة تحت المعدل، مقابل 21 ضربة تحت المعدل لمنافسه الذي جاء وصيفاً ليحصد 305 نقاط جعلته يتقدم إلى المركز الـ72 ويتمسك بفرصة التأهل إلى البطولة الختامية في دبي.

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