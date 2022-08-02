الامارات | أندية المحترفين تخوض 66 مباراة ودية في أوروبا استعداداً للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المحترفين تخوض 66 مباراة ودية في أوروبا استعداداً للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ثقتها في أوروبا لخوض معسكراتها الخارجية، التي تخوض على مدارها 66 مباراة ودية ضمن مراحل الإعداد للموسم الجديد، على أن تستضيفها ست دول أوروبية، هي ألمانيا والنمسا وهولندا وصربيا وسلوفينيا، وآخرها تركيا التي وقع عليها اختيار فريق البطائح الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.

ويعد العين ووفقاً لما أعلن عنه النادي، أكثر فرق دوري المحترفين خوضاً للمباريات الودية في معسكره الخارجي الذي يقام على محطتين هما ألمانيا والنمسا، وتبلغ ثماني تجارب ودية، فيما اختارت بقية الأندية عدداً أقل من المباريات راوح في مجمله بين أربع وست مباريات. «الإمارات اليوم» ترصد وجهات الأندية إلى معسكراتها الخارجية، وفترات المعسكرات وعدد المباريات الودية التي يخوضها كل نادٍ في معسكره.

ألمانيا محطة أولى للعين

أنهى العين أول من أمس في ألمانيا، محطة الإعداد الأولى من معسكره الخارجي المقام منذ 19 يوليو، على أن ينتقل «الزعيم» اليوم إلى النمسا في ثانية محطات المعسكر الممتد حتى 20 من الشهر الجاري، يخوض خلاله ثماني تجارب ودية، ثلاث منها كانت في المحطة الألمانية، وسجلت فوز العين في مباراتين منها جاءتا على حساب أندية ألمانية، قبل الاكتفاء في مباراته الأخيرة بالتعادل السلبي مع أبها السعودي.

النمسا مقصد الشارقة والوحدة واتحاد كلباء

توجهت بوصلة أندية الوحدة والشارقة واتحاد كلباء، لإقامة معسكراتها الخارجية إلى النمسا، حيث وصل «العنابي» أولاً لإقامة معسكره خلال الفترة من 18 يوليو حتى 14 أغسطس الجاري، ويخوض ست مباريات ودية، قبل أن يصل الشارقة إلى وجهته بالمعسكر بدايةً من 19 الشهر الماضي حتى 17 من الشهر الجاري في فترة يخوض خلالها ست مباريات ودية، ثم وصول اتحاد كلباء للنمسا 20 يوليو لإقامة معسكره حتى الثامن من الشهر الجاري وخوضه أربع تجارب ودية.

هولندا خيار الجزيرة والوصل وخورفكان

اختارت أندية الجزيرة والوصل وخورفكان، هولندا وجهة لمعسكراتها، وكان خورفكان أول الأندية التي تحط الرحال في هولندا في الفترة من 14 يوليو حتى 14 أغسطس يتخلله أربع مباريات ودية، متبوعاً في 17 من الشهر الماضي بوصول الوصل إلى معسكره المستمر حتى 10 من الشهر الجاري من دون تفاصيل واضحة من «الإمبراطور» عن عدد التجارب الودية واكتفى بأنها تراوح بين أربع وخمس مباريات، كما أكد الجزيرة خوضه أربع مباريات ودية في معسكره الممتد خلال الفترة من 22 يوليو حتى 13 أغسطس.

صربيا وجهة شباب الأهلي وعجمان والظفرة ودبا

وضعت أندية شباب الأهلي وعجمان والظفرة ودبا الفجيرة ثقتها في صربيا لإقامة معسكراتها الخارجية، بعد أن كان دبا أول الواصلين إلى صربيا 21 يوليو بمعسكر يمتد حتى 12 من الشهر الجاري مقروناً بخوض خمس تجارب ودية، قبل أن يغادر شباب الأهلي وعجمان في اليوم ذاته في 28 من الشهر الماضي إلى معسكرهما، والممتد لـ«فرسان دبي» حتى 22 الجاري مع خوض ست مباريات ودية، واقتصار فترة وجود «البرتقالي» في معسكره الصربي حتى 16 الجاري وخوضه خمس مباريات ودية.

البطائح إلى تركيا

غادرت أول من أمس، بعثة فريق الكرة في نادي البطائح الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين إلى مدينة أزميت التركية، للانتظام في المعسكر الخارجي الممتد حتى 22 الجاري، في بعثة ضمت 26 لاعباً تحت إشراف المدرب البرازيلي كايو زاناردي، على أن يخوض «البطائح» في معسكره أربع مباريات ودية، حددت الأولى منها الأربعاء المقبل مع فريق الخليج السعودي، متبوعة بلقاء الباطن السعودي والساحل الكويتي في السابع والـ13 من الشهر الجاري، ومن ثم لقاء الخالدية البحريني في وقت سيتم تحديده لاحقاً.

النصر وبني ياس في سلوفينيا

اختار فريقا النصر وبني ياس سلوفينيا وجهة لمعسكريهما الخارجيين وتشاركا التكتم الإعلامي بشكل كبير على صعيد أعضاء بعثيتهما وأعداد اللاعبين، واقتصار ما تم الكشف عنه، خصوصاً من قبل «العميد»، على فترة المعسكر الممتدة من 15 يوليو حتى السادس من أغسطس، وتفاصيل صغيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نتائج التجارب الودية التي يخوضها الفريق في المعسكر.

18 تجربة ودية خاضتها الأندية حتى نهاية يوليو

خاضت أندية دوري المحترفين حتى نهاية شهر يوليو، 18 تجربة ودية في معسكراتها الخارجية، حققت على مدارها الفوز في 10 مباريات، مقابل التعادل في ثلاثة مباريات وتجرع الهزيمة في خمس مناسبات، نجح خلالها لاعبو أندية الدولة في تسجيل 34 هدفاً مقابل تلقي شباكهم 18 هدفاً.

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