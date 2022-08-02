الامارات | حسن عباس: 6 وديات تجهز الظفرة للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عباس: 6 وديات تجهز الظفرة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، حسن عباس، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي نيبوشا فيجنيفيتش اعتمد برنامجاً مناسباً لتجهيز الفريق للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، بخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي في صربياً على أن يؤدي تجربتين عقب العودة إلى الدولة يوم 16 أغسطس الجاري.

وقال حسن عباس لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب طلب خوض مباراتين وديتين عقب العودة من معسكر صربيا، وأضاف: «المدرب لديه رؤية واضحة حول التجهيز للموسم، وسنخوض أربع مباريات خلال فترة المعسكر، لكن المباراتين في أبوظبي لهما أهمية كذلك تتمثل في ضرورة تأقلم اللاعبين على الأجواء خصوصاً أن الموسم سيكون قد تبقى على انطلاقه ما يقارب أسبوعين».

وأوضح مشرف الفريق أن كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق سيرافقون الفريق إلى معسكر صربياً، وقال: «الجميع سيكون موجوداً في المعسكر بمن فيهم الصفقات الجديدة الذين جرى التعاقد معهم خلال الأيام الماضية. علينا التركيز للوصول للجاهزية المطلوبة حتى نبدأ الموسم بشكل جيد».

ولفت حسن عباس إلى أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم على اتصال دائم بالجهات المسؤولة في الدولة للوقوف على آخر التطورات حول الأوضاع بين صربيا وكوسوفو منذ أول من أمس، وقال: «التواصل والتنسيق موجود كما أن هناك فرقاً إماراتية موجودة هناك تستعد هي الأخرى للموسم الجديد».

وتأمل إدارة النادي أن تسهم التغيرات التي أجريت على الجهاز الفني للفريق والصفقات الجديدة من اللاعبين المواطنين والأجانب في تغيير هوية الفريق للعودة للمنافسة على الألقاب، إذ على مدار خمس سنوات، وتحديداً منذ موسم 2016-2017، حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين، رغم تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين.

يذكر أن المباريات الودية الأربع التي سيخوضها الظفرة خلال معسكر صربيا ستكون أمام كل من النصر وكاظمة الكويتيين والحزم السعودي بالإضافة إلى فريق يدينستوفا الصربي، فيما ستحدد هوية الفريقين اللذين سيواجههما في أبوظبي في وقت لاحق.

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