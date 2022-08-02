الامارات | الكثيري يحصد فضية «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو في ريو دي جانيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يحصد فضية «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو في ريو دي جانيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البطل الإماراتي زايد الكثيري بالميدالية الفضية لفئة وزن الريشة (56 كيلوغراماً) للحزام الأسود للمحترفين ضمن فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في جولتها الحالية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء تتويج الكثيري بالميدالية الفضية بعد منافسات قوية في نزالات اليوم الثالث من هذه الجولة للبطولة، التي شهدت نزالات فئة الحزام الأسود للمحترفين وفئة الحزام الأسود/البني للمحترفات.

وفي وزن خفيف الريشة (-56 كيلوغراماً)، فاز البرازيلي يوري هندريكس بالميدالية الذهبية بعد الفوز بصعوبة على البطل زايد الكثيري في النزال الأخير لتنتهي المباراة بفوز الكثيري بالفضية وحصول البرازيلي الآخر جوناس فاسكونسيلوس على المركز الثالث.

وتوج البرازيلي ليوناردو ماريو بذهبية وزن الريشة (-62 كيلوغراماً) إثر تغلبه في النهائي على مواطنه ماتيوس ليما، وفاز البرازيلي الآخر جونتاهان أنجليم بالمركز الثالث.

وفي الوزن المتوسط (-85 كيلوغراماً)، احتاج البرازيلي جانسن راموس إلى خمس مباريات للفوز بالذهبية مع فوزه في النهائي على مواطنه رافائيل باجانيني فيما كان المركز الثالث من نصيب البرازيلي الآخر جابرييل كوستا.

كما احتكر البرازيليون رايدر أمارال وجابرييل أوليفيرا وبيدرو سوزا المراكز الثلاثة الأولى لفئة الوزن الثقيل الخفيف (-94 كيلوغراماً).

كما أحكمت لاعبات البرازيل آنا رودريجيز وودينا سينا وجابرييلا بيريرا قبضتهن على المراكز الثلاثة الأولى في وزن خفيف الريشة (-55 كيلوغراماً).

وقالت آنا رودريجيز: أحب هذه البطولة، حيث يمكنني فيها تجربة أشياء جديدة في الجوجيتسو، سأكون بالتأكيد في ميامي في المرة المقبلة.

وفي الوزن الثقيل (-95 كيلوغراماً)، كانت مراكز منصة التتويج من نصيب نجمات البرازيل جابرييلي باسينها وإنجريد سوزا وويلما موريرا. وعلى مستوى الدول، حلت الإمارات في المركز الثاني خلف البرازيل فيما جاءت الأرجنتين ثالثة.

وكان المركز الأول على مستوى الأكاديميات من نصيب «جي إف تيم» وتلتها أكاديميتا «كوماندوز جروب» و«فيجن بي جي جي» في المركزين الثاني والثالث.

وتقام الجولة التالية من البطولة في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، في 27 و28 الجاري.

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