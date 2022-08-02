الامارات | اتحاد الكرة يعتمد أعضاء اللجان القضائية والتحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد أعضاء اللجان القضائية والتحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم أعضاء اللجان القضائية والتحكيمية، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 3 لسنة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الجمعية العمومية، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية. وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يُجسّد دعم سموّه لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.

واستعرض الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، جدول الأعمال والمناداة على الحضور من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وفي كلمته، توجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة، مثمناً الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن هذا الاهتمام يدفعنا لمضاعفة العطاء والعمل من أجل تطوير كرة القدم المحلية، وتهيئة الظروف الملائمة لجميع عناصر اللعبة، لكي يعملوا ويصقلوا مواهبهم في مختلف التخصصات.

وقال: «سعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الفترة الماضية، من خلال لجانه وإداراته والأمانة العامة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز رؤية 2038، لأن العمل المتواصل والمدروس يخلق بيئة مُحفزة تساعد على التطوير وتدفع الكرة الإماراتية إلى الأمام، كما نود أن نشير إلى أن سعينا سيبقى مستمراً من أجل الوصول إلى أهدافنا، وتحقيق الإنجازات على الصُعد كافة».

وأضاف: «وقّعنا اتفاقيات شراكة محلية ودولية خلال المرحلة الماضية، لأننا نؤمن بأن طريق التعاون وتبادل الخبرات يقودنا إلى حيث نريد، كما أننا وسّعنا شراكاتنا في الداخل بتوقيع اتفاقيات مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، لأن كرة القدم ليست لعبة نتائج فحسب، بل هي أسلوب حياة وثقافة مجتمعية، وتمثل التعاون والتعاضد بكل أشكاله».

وتابع: «إن المنتخبات الوطنية تبقى أولوية في استراتيجيتنا، لذلك نوفر لها الدعم الذي تستحق، وسنبقى حريصين على تطويرها ومدّها بكل أسباب النجاح، كما أننا نحرص على تطوير مسابقاتنا المحلية فنيّاً وتنظيمياً، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققه الموسم الكروي الماضي». واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم الرياضي 2021-2022 الذي شهد العديد من الفعاليات والأحداث، فيما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات واعتماده من الأعضاء.

لجنة الانضباط

وتم خلال الاجتماع اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمت لجنة الانضباط سعيد محمد الحوطي (رئيساً)، حمدان رشود الزيودي (نائباً)، والأعضاء سلمان محمد الطويل، حسن محمد الشيباني وبدر عبدالله خميس، وضمت غرفة فض المنازعات كلاً من عيسى صالح الحوسني (رئيساً)، علي سلطان الحداد (نائباً)، والأعضاء إسماعيل راشد، محسن مصبح، عادل عبدالعزيز، حمد إبراهيم الاستاد، ميثاء طالب خميس وخالد عبيد خادم.

لجنة الاستئناف

وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني (رئيساً)، فيصل الحداد (نائباً)، والأعضاء: عارف محمود، عمار العليلي ومروان المرزوقي، فيما ضمت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات، كلاً من: أحمد سليمان (رئيساً)، علي شامس (نائباً)، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، شهاب أحمد وحميد درويش.

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