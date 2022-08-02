الامارات | الجزيرة الحمراء يطلق أسبوعاً كروياً لاستكشاف المواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الحمراء يطلق أسبوعاً كروياً لاستكشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي رأس الخيمة عن إطلاق أسبوع كروي للأعمار من (7 سنوات إلى 12 سنة) يهدف من خلاله إلى استكشاف اللاعبين الموهوبين تمهيداً لضمهم لصفوف فرق المراحل السنية، ويقام الحدث في ملاعب النادي تحت اشراف مدربين متخصصين.

ويتطلع مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء لتطوير فرق المراحل السنية وبناء قاعدة كروية يمكنها أن تخدم الفريق الأول وفقاً لرؤية مستقبلية للنادي.

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