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الامارات | الجزيرة الحمراء يطلق أسبوعاً كروياً لاستكشاف المواهب

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي رأس الخيمة عن إطلاق أسبوع كروي للأعمار من (7 سنوات إلى 12 سنة) يهدف من خلاله إلى استكشاف اللاعبين الموهوبين تمهيداً لضمهم لصفوف فرق المراحل السنية، ويقام الحدث في ملاعب النادي تحت اشراف مدربين متخصصين.

ويتطلع مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء لتطوير فرق المراحل السنية وبناء قاعدة كروية يمكنها أن تخدم الفريق الأول وفقاً لرؤية مستقبلية للنادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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