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الزمالك يكتسح بيراميدز

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الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباريات اليوم فوز الإسماعيلي على مصر المقاصة وتعادل البنك الأهلي مع الجونة، بالإضافة لفوز الزمالك على بيراميدز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب برصيد 66 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

شيكابالا وزيزو وسيف الدين

وكان هدفي تقدم للزمالك جاء في الشوط الأول عن طريق كل من "أحمد سيد زيزو" من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، و"سيف الدين الجزيري" بالدقيقة 24.

وسجل نادي الزمالك الهدف الثالث أمام بيراميدز (3-0)، عن طريق "شيكابالا" بالدقيقة 94، في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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