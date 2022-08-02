شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الإثنين 1-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، تربعه على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 14 هدفا بعد مباراتي اليوم، الإثنين، والتي شهدت مواجهة البنك الأهلى والجونة والإسماعيلى مع المقاصة والزمالك مع بيراميدز.

وجاء ترتيب هدافى الدورى اليوم كالتالي:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 14 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 11 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

من ناحية أخرى ابتعد فريق الزمالك بصدارة جدول الدورى العام، بعدما حقق الفريق الأبيض فوزا مهما على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.