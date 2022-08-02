شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 1 / 8 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين 1 / 8 / 2022، ثلاث مباريات فى مسابقة الدورى المصرى، حيث التقى الاسماعيلى مع المقاصة ، والجونة مع البنك الأهلى، واختتم المنافسات بمواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز.

الإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بالفوز على المقاصة بهدف "مدبولي"

نجح الإسماعيلي في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة 32 على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 32 في المركز الثاني عشر ويبتعد عن دائرة الهبوط بنسبة كبيرة، بينما يستمر مصر المقاصة في ذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة فقط.

الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدورى

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، ليواصل الفارس الأبيض الزحف نحو التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.

الجونة يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 فى الدورى

تعادل الجونة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق الساحلى إسلام عبد النعيم في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.